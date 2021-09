10.000 Euro Strafe: McLaren ins Land geschmuggelt

Geschäftsmann wegen unverzollter Einfuhr von superteurem Sportwagen - einem McLaren 650 S Spider - am Landesgericht Feldkirch verurteilt.

"Ich habe ehrlich nicht gewusst, dass ich das Fahrzeug verzollen muss, es war ein Geschenk meines Vaters", gibt der 48-jährige in Ungarn wohnhafte Österreicher an. Er ist selbständig, führt in Ungarn ein Busunternehmen, fährt aber nach eigenen Angaben auch selbst. Netto, so seine Angaben, verdient er 1500 Euro monatlich. Der Flitzer, den er 2015 in Vorarlberg einführte und später nach Ungarn fuhr, kostete 216.000 Euro, die Abgaben belaufen sich auf 69.000 Euro. Mittlerweile nachbezahlt.