1. Juli: Die wesentlichen Änderungen im Überblick

Die Bundesregierung behält ihren Öffnungskurs bei und so können zum 1. Juli weitere Lockerungsschritte umgesetzt werden. Landeshauptmann Wallner begrüßt die weiteren Öffnungsschritte ab 1. Juli.

Die Lockerungen werden mit der 2. COVID-19-Öffnungsverordnung, welche ab Donnerstag (1. Juli) in Kraft tritt, geschaffen. „Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor niedrig und immer mehr Menschen verfügen über einen Impfschutz. Deshalb können weitere Öffnungsschritte gesetzt werden“, erklärt Landeshauptmann Markus Wallner. Unter anderem entfallen per 1. Juli die Gastronomie-Sperrstunde sowie die Masken- und Abstandspflicht in bestimmten Bereichen. Ab 22. Juli sind weitere Öffnungsschritte vorgesehen.

3G-Regel als Grundlage

Grundlage dieser sowie weiterer Öffnungsschritte ist, neben dem Impffortschritt, das Sicherheitsnetz, welches durch die 3G-Regel geschaffen wird. Diese bleibt überall dort erhalten, wo sie bisher im Einsatz war. Dadurch kann ab 1. Juli auch die Nachtgastronomie ohne Masken- oder Abstandsregelungen wieder öffnen. Ein wichtiger Schritt, besonders für die Vorarlberger Jugend. „Es war uns ein großes Anliegen, auch in diesem Bereich kontrollierte Öffnungen für die Jugend vorzunehmen“, so Landeshauptmann Markus Wallner.

Die wesentlichen Änderungen ab dem 1. Juli im Überblick:

Mund-Nasen-Schutz

An öffentlichen Orten, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kundenbereichen von Betriebsstätten (z.B. Handel, sonstige Dienstleistungen) sowie in Museen ist in geschlossenen Räumen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.