1. Expedition ins Tierreich für junge Menschen

Mehr als ein Dutzend Kinder haben zwei Stunden Einblick in Theorie und Praxis in der Tierklinik Schwarzmann erhalten.

RANKWEIL. Licht, Wellen und Bilder in der Medizin. Unter diesem Motto stand eine Veranstaltung der MINT-Region Vorderland/am Kumma in Kooperation mit der Tierklinik Schwarzman Rankweil. Mehr als ein Dutzend Kinder im Alter von zehn bis vierzehn Jahren haben in einem zweistündigen Workshop in Theorie und Praxis zu diesem Thema einen informativen Einblick über das Geschehen in der Medizin bekommen. Fachtierarzt Thomas Schwarzmann hat im Vortrag über Licht, Strahlen und Wellen und deren Einsatzgebiete in der Medizin gesprochen. Erklärt wurde, welche Strahlen bzw. Wellen sind für uns Menschen wahrnehmbar und welche für die Tiere. Interessant war auch die Tatsache, was beim Röntgen, CT und beim Ultraschal sichtbar gemacht wird. Zusammen mit den jungen Kursteilnehmern gab es eine spannende gemeinsame Auswertung von Röntgen- und CT-Bilder vom Hund mit Welpen in der Bauchhöhle, über den Schwan mit dem verschluckten Angelhaken bis zur Schildkröte vor der Eiablage. Vor 100 Jahren wurden die Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt. Die Kids konnten richtige Luft im Operationsraum schnuppern. Anhand von Phantomen wurde eine minimalinvasive laparoskopische Operation und eine Gastroskopie mit verschluckten Fremdkörpern simuliert. Wie man in Knochen, Organe und Blutgefäße von Menschen und Tieren hineinschauen kann ohne einen chirurgischen Eingriff zu tätigen wurde ebenfalls präsentiert. Ein Rundgang durch die hochspezialisierte Tierklinik Schwarzmann in Rankweil mit Thomas Schwarzmann, Mitarbeiterin Selma Preg und MINT Vorderland/am Kumma Koordinator Norbert Preg fand dann einen krönenden Abschluss. Die Kursteilnehmer zeigten sich von der Veranstaltung begeistert.VN-TK