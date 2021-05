1.990 Vorarlberger derzeit Corona-positiv

Am Freitag wurden in Vorarlberg 133 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Samstag 8 Uhr: Die Infektionslage in Vorarlberg bleibt kritisch. Laut Dashboard des Landes wurden am Freitag in Vorarlberg 133 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen 75 Genesungen. Am Samstag wurden bislang keine Neuinfektionen verzeichnet, fünf Personen gelten als nicht mehr infektiös.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Freitag bei 245,5. Damit liegt Vorarlberg weiter deutlich über dem Österreich-Schnitt von 159,6. Allerdings testet die Modellregion Vorarlberg auch deutlich mehr als die restlichen Bundesländer.

1.990 Personen sind derzeit in Vorarlberg aktiv positiv auf das Virus getestet.

Am Donnerstag mussten zwei weitere Todesopfer beklagt werden. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstarben demnach 294 Vorarlberger an oder mit dem Virus.

Lage im Bregenzerwald und in Lustenau

In den beiden Hotspot-Regionen - dem Bregenzerwald mit rund 32.000 Einwohnern und Lustenau mit rund 24.000 Bürgern - wo seit kurzem verschärfte Maßnahmen gelten, stiegen die Fallzahlen weiter an. Im Bregenzerwald blieben die Infektionszahlen in vielen Gemeinden hoch, so verzeichnete Egg 59 Fälle, in Andelsbuch (52) und Schwarzenberg (47) sank die Fallzahl leicht. Für Lustenau wurden am Samstag 164 Fälle ausgewiesen, damit lag die Marktgemeinde im landesweiten Infektionsranking weiter auf Platz drei.

Aus dem Bregenzerwald kann man aufgrund des dortigen hohen Infektionsgeschehens seit 20. April nur mit negativem Testergebnis ausreisen, in zwölf Gemeinden der Region mit rund 32.000 Einwohnern sowie in der Marktgemeinde Lustenau (24.000 Einwohner) gibt es seit Dienstag für eine Woche eine Masken- und Testpflicht in bestimmten öffentlichen Zonen. Hohe Infektionszahlen weisen nach wie vor die Bregenzerwälder Kommunen Egg, Andelsbuch, Schwarzenberg, Bezau und Lingenau auf.

Lage in Spitälern

In den Krankenhäuser ist die Lage weiter stabil. Mit Stand Freitagmorgen benötigen zehn Infizierte intensivmedizinische Betreuung. Insgesamt sind noch 16 der 59 Intensivbetten frei.

Insgesamt werden aktuell 37 Covid-Patienten im Spital versorgt.

Sieben Mitarbeitende sind Corona-positiv getestet, sieben sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Landesweiter Infektions-Hotspot blieb am Samstag weiterhin Dornbirn mit 240 Fällen. Auf Platz zwei folgte Feldkirch mit 171 Infektionen vor Lustenau (164) und der Landeshauptstadt Bregenz (110). In 13 der 96 Vorarlberger Kommunen lagen aktuell keine Corona-Fälle vor.

7-Tages-Inzidenzen im Vergleich

Stand Freitag 14 Uhr

Vorarlberg ist weiterhin negatives Schlusslicht bei den Corona-Neuinfektionen. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 245,5 liegt Vorarlberg mittlerweile deutlich vor Salzburg und Steiermark und ist aktuell das einzige Bundesland mit einer Inzidenz über 200.

Die Situation in den Bezirken Bregenz und Dornbirn ist immer noch besorgniserregend, die Inzidenz ist jedoch in den letzten Tagen etwas abgesunken. Im Bezirk Bregenz mit dem Corona-Brennpunkt Bregenzerwald ist die Inzidenz trotzdem noch bei 286. Lediglich vier österreichische Bezirke weisen derzeit noch schlechtere Werte auf. Dornbirn befindet sich direkt hinter Bregenz mit einer Inzidenz von 272.