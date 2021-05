1.905 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Es wurden 32 Neuinfektionen bis Montagmittag in Vorarlberg verzeichnet.

Stand Montag 12 Uhr: Die Infektionslage in Vorarlberg bleibt kritisch. Laut Dashboard des Landes wurden bis Montagmittag in Vorarlberg 32 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen 97 Genesungen.

Am Sonntag musste ein weiteres Todesopfer beklagt werden. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstarben demnach 295 Vorarlberger an oder mit dem Virus.

Lage im Bregenzerwald und in Lustenau

In den beiden Hotspot-Regionen - dem Bregenzerwald mit rund 32.000 Einwohnern und Lustenau mit rund 24.000 Bürgern - wo seit kurzem verschärfte Maßnahmen gelten, stiegen die Fallzahlen weiter an. Im Bregenzerwald blieben die Infektionszahlen in vielen Gemeinden hoch, so verzeichnete Egg 59, Andelsbuch 48 und Schwarzenberg 52 Fälle. Für Lustenau wurden am Montag 149 Fälle ausgewiesen, damit lag die Marktgemeinde im landesweiten Infektionsranking weiter auf Platz drei.