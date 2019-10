1.900 Kinder in Vorarlberg armutsgefährdet

Die Caritas will im November spezielle Schwerpunkte gegen die Kinderarmut setzen.

Laut Statistik Austria lebt in Österreich fast jedes fünfte Kind in dramatisch prekären Verhältnissen. Kinder, die in Armut aufwachsen, haben weniger Chancen auf eine gute Bildung und in Folge später auf eine entsprechend gut bezahlte Arbeitsstelle.