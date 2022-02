1.653 Neuinfektionen am Donnerstag in Vorarlberg

Mit Stand Donnerstag waren 21.873 Personen aktiv positiv mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Donnerstag, 24 Uhr: Am Mittwoch kamen weitere 1.705 Neuinfektionen bei 510 Genesungen dazu. Am Donnerstag kamen 1.653 Neuinfektionen bei 588 Genesungen dazu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in Vorarlberg leicht gestiegen liegt bei 2.916. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen – auf 2.597.

Lage in den Spitälern

460 Todesopfer

Am Donnerstag verstarb eine weitere Person an oder mit dem Coronavirus. Insgesamt sind bisher 460 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.