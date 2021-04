1.506 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Bis Freitagmittag wurden 46 Corona-Neuinfektionen in Vorarlberg verzeichnet.

Stand Freitag 12 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden bis Freitagmittag in Vorarlberg 46 Neuinfektionen verzeichnet, 98 Personen galten als wieder genesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Donnerstag bei 184.

Lage im Bregenzerwald

In den Hotspots der Region stiegen die Infektionszahlen am Donnerstag leicht an, Brennpunkte waren etwa Andelsbuch (40),

Schwarzenberg (39), Egg (35), , Lingenau (33), Bezau (20) und Alberschwende (17). Auch in anderen Orten des Bregenzerwalds gab es vergleichsweise hohe Infektionszahlen.