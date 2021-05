1.412 aktiv positive Corona-Infizierte

Das Dashboard des Landes verzeichnete bis Mittwochnachmittag 45 Neuinfektionen und 146 Genesungen.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiterhin und lag in Vorarlberg am Mittwoch bei 152,6. Vorarlberg liegt aber weiterhin noch deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 89,1.

1.412 Personen sind derzeit in Vorarlberg aktiv positiv auf das Virus getestet. Am Mittwoch mussten bisher keine neuen Todesopfer beklagt werden, demnach bleibt die Anzahl der Vorarlberger Corona-Toten bei 300.

Lage im Bregenzerwald und im Rheindelta

Auch in den Corona-Brennpunkten Bregenzerwald und Rheindelta ist die Zahl der Corona-Fälle rückläufig. Die Corona-Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald und das Rheindelta endete mit Mittwoch (12. Mai), 0.00 Uhr.



Die Sieben-Tage-Inzidenz zeige in beiden Regionen eine deutliche Tendenz nach unten, berichtete Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Regierungssitzung.