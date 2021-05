1.351 aktiv positive Corona-Fälle am Donnerstagmittag

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Donnerstag 26 Neuinfektionen, denen 114 Genesungen gegenüber standen.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiterhin und lag in Vorarlberg am Mittwoch bei 152,6. Vorarlberg liegt aber weiterhin noch deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 89,1.

1.351 Personen sind derzeit in Vorarlberg aktiv positiv auf das Virus getestet. Am Mittwoch mussten ein weiteres Todesopfer beklagt werden, damit steigt die Anzahl der Vorarlberger Corona-Toten auf 301.

Lage im Bregenzerwald und im Rheindelta

Auch in den Corona-Brennpunkten Bregenzerwald und Rheindelta ist die Zahl der Corona-Fälle rückläufig. Die Corona-Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald und das Rheindelta endete mit Mittwoch (12. Mai), 0.00 Uhr.



Die Sieben-Tage-Inzidenz zeige in beiden Regionen eine deutliche Tendenz nach unten, berichtete Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Regierungssitzung.