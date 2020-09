1-2-3-Österreich-Ticket - LR Rauch für Stufe 3 ab 2021

Der Vorarlberger Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne) hat sich am Freitag in einer Stellungnahme gegenüber der APA für die Einführung des 1-2-3-Österreich-Tickets im kommenden Jahr ausgesprochen. Die unterschiedlichen Systemvoraussetzungen in den Bundesländern sollten kein Hindernis sein: "Auf die wird auch Rücksicht genommen. Ziel muss es sein, zu einer gut abgestimmten Bund-Länder-Vereinbarung zu kommen", so Rauch.

Bregenz. Eine solche Vereinbarung würde in einem ersten Schritt die geplante Einführung des österreichweiten Dreiertickets schon 2021 sicherstellen. "Ich bin überzeugt, dass es in einer gemeinsamen Anstrengung gelingen wird, dieses große Projekt auf Schiene zu bringen", sagte der Mobilitätslandesrat. Die Einführung sei ein Meilenstein und eine tragende Säule einer Mobilitätspolitik, die Ernst mit Klimaschutz machen würde. "Sehr gerne bringen wir unsere Erfahrungen mit ein, weil wir in Vorarlberg auf sehr gute Erfolge - inklusive der Einführung des 365 Euro-Tickets im Jahr 2014 - im öffentlichen Verkehr verweisen können", so Rauch vor der heutigen Konferenz der Verkehrslandesräte am Nachmittag.