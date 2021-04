1.184 aktiv positive Fälle am Donnerstagnachmittag

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Donnerstag bis 16 Uhr 39 Neuinfektionen und 72 Genesungen.

Stand Donnerstag 16 Uhr: Das Infektionsgeschehen auf dem hohem Niveau der vergangenen Tage setzt sich in Vorarlberg fort. Laut Dashboard des Landes standen am Mittwoch 112 Neuinfektionen 58 Genesungen gegenüber. Am Donnerstagnachmittag kamen weitere 39 Neuinfektionen hinzu (bei 72 Genesungen). Damit gelten derzeit 1.184 Personen als Corona-positiv.