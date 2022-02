1.146 Neuinfektionen am Sonntag in Vorarlberg

Am Montagvormittag weist das Dashboard des Landes 720 Neuinfektionen mit dem Coronavirus aus - Zahl der aktiv positiven Fälle: 16.217.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag in Vorarlberg auf 3.094,9 gesunken. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls leicht gesunken auf 2.447,9.

Lage in den Spitälern

467 Todesopfer

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirs verzeichnet. Insgesamt sind bisher 467 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.