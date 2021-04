1.102 aktiv positive Corona-Fälle am Dienstagmittag

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Dienstag 30 Neuinfektionen und 82 Genesungen.

Stand Dienstag 12 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen am Dienstagmittag 30 Neuinfektionen 82 Genesenen gegenüber. Derzeit zählen 1.102 Vorarlberger als aktiv positive Fälle.



Die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Vorarlberger Intensivstationen ist am Dienstag um einen Fall auf neun Patienten gesunken. Das Infektionsgeschehen blieb allerdings unvermindert hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 157