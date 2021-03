0,9 Promille im Blut: 16-Jähriger bei Unfall verletzt

Am Donnerstagabend ereignete sich in Höchst ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Mopedfahrer unbestimmten Grades verletzt wurde.

Am Donnerstag, um 19.15 Uhr, kam es in Höchst auf der Kreuzung L 202 (Hauptstraße) mit der L 19 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorfahrrad und einem als Lkw zugelassenen Pkw. Der 43-jährige Lenker des Pkw fuhr auf der L 202 von Fußach kommend auf die ampelgeregelte Kreuzung mit der L 19 zu. Er beabsichtigte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Gaißau weiterzufahren. Zur selben Zeit fuhr ein 16-jährger Bursche aus Höchst mit seinem Motorfahrrad auf der L 19 von Höchst Kirchplatz kommend auf dieselbe Kreuzung zu.