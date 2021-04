0:8 - Dornbirn läuft bei Lafnitz in ein Debakel

Der FC Dornbirn musste sich Meister-Kandidat SV Lafnitz in Unterzahl auswärts klar mit 8:0 geschlagen geben.

Nach dem Sieg im Derby gegen die Austria wollte der FC Dornbirn heute beim SV Lafnitz trotz einiger Ausfälle eine Überraschung schaffen. Doch die guten Vorsätze wurden bereits nach zwei Minuten über den Haufen geworfen. Nach einem Foul von Torhüter Bundschuh an Wendler sorgte Mario Kröpfl per Elfmeter (3.) für die frühe Führung. 20 Minuten später gab es den nächsten Rückschlag: nach einem Foul an Prohart musste Prirsch mit einer Roten Karte vom Feld und Mario Kröpfl erhöhte per Elfmeter auf 2:0. In Überzahl erspielte sich Lafnitz viele weitere Chancen und kam in der 39. Minute durch Siegl zum 3:0.