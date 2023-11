0:6! Dornbirn läuft bei Aufsteiger Leoben in ein Debakel

Der FC Dornbirn kassierte nach einer desolaten Leistung in der ersten Halbzeit eine klare 6:0-Niederlage beim DSV Leoben.

Der FC Dornbirn wollte heute auswärts bei Austeiger DSV Leoben auf die Siegerstraße zurück. Doch das Spiel begann bereits katastrophal. Denn bereits nach 13 Minuten stand es 3:0 für die Hausherren. Gleich in der 5. Minute brachte Friesenbichler die Steirer per Elfmeter 1:0 in Führung - der Angreifer wurde zuvor selbst zu Fall gebracht. Nur zwei Minuten später erhöhte Alar auf 2:0. Und spätestens mit dem 3:0 in der 13. Minute war das Spiel schon fast entschieden. Torschütze war erneut Deni Alar. Auch in weiterer Folge war Leoben das bessere Team und kam noch vor der Pause durch zwei weitere Tore des überragenden Duos Friesenbichler und Alar sogar noch zum 5:0.

Das Spiel war damit natürlich endgültig entschieden und die zweite Halbzeit war nur noch ein Schaulaufen beider Mannschaften. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Thomas Hirschhofer, der per Elfmeter in der 83. Minute auf 6:0 stellte. So kassierten die Rothosen am Ende eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage und stecken weiter im Tabellenkeller fest.