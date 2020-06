0:4-Heimpleite: FC Dornbirn verpatzt Liga-Neustart

Beim ersten Spiel nach der Corona-Pause kassierte der FC Dornbirn gegen Amstetten eine deutliche 0:4-Heimniederlage.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Gäste in der 18. Minute mit 0:1 in Front. Peham verwertete eine Canadi-Hereingabe per Kopf zur Führung. Die Dornbirner taten sich in weiterer Folge schwer zu Chancen zu kommen und die Partie flachte deutlich ab. Kurz vor der Pause kam aber nochmal Schwung in das Spiel. In der 42. Minute erhöhte Canadi per Abstauber auf 0:2, kurz darauf musste Fridrikas nach einem harten Foul mit der Roten Karte vom Feld.