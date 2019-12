0:2-zurück, aber dann kam der Auftritt von Daniel Ban

EC Bregenzerwald siegt gegen Kitzbühel mit 4:3, drei Tore von Daniel Ban in sechs Minuten ebneten die drei Punkte

4:3 lautete das Endergebnis gegen Kitzbühel nach 60 Minuten, das Team von Markus Juurikkala holt vor eigenem Publikum die nächsten Punkte. Die Wälder beweisen dabei Moral, drehen einen 0:2 Rückstand. Matchwinner war dabei Daniel Ban mit einem Hattrick innert sieben Minuten.

Das Spiel zwischen dem EC Bregenzerwald und den Kitzbühelern Adler gestaltete sich sehr offen, in dem nur ein Powerplay den entscheidenden Ausschlag gab. Die Tiroler hatten gleich zu Beginn eine gute Gelegenheit in Führung zu gehen, auf der anderen Seite klopften Lorriane und Söder bei Ridderwall an. Dann folgte die bereits erwähnte Überzahl für die Gäste. Uusivirta wurde ideal angespielt und ließ Matthias Tschrepitsch keine Chance. (7.) Die Wälder drückten sofort auf den Ausgleich, fanden in Ridderwall aber stets ihren Meister. Lorraine scheiterte aus kurzer Distanz im Powerplay, (11.) Jannik Fröwis hatte bei einem Alleingang das Nachsehen.

Ein ähnliches Bild im Mittelabschnitt. Die Wälder nach überstandener Unterzahl mit einem Chancenplus, doch die Adler konnten sich auf einen starken Rückhalt verlassen. Wieder mit einem Mann mehr am Eis bissen sich die Juurikkala Schützlinge fest, aber es gab kein Vorbeikommen am schwedischen Schlussmann. Auch Tschrepitsch bewahrte einen kühlen Kopf, so folgte der nächste Treffer erst gegen Ende des Drittels. Karitnig saß in der Kühlbox, als sich seine Teamkollegen aus der Wälder Umklammerung befreien konnten und Maurer mit dem 0:2 abschloss. (37.) Tschrepitsch reklamierte noch, dass das Tor aus der Verankerung gesprungen war, der Treffer zählte trotzdem. Darauf antwortete Stefan Söder mit einem erfolgreichen Ablenker in das gegnerische Gehäuse, 22 Sekunden später war der alte Abstand wieder hergestellt. Noch vor der Pause hatten die Gastgeber den Ausgleich auf der Schaufel, aber es ging mit 1:2 in die Kabinen.