0:1-Niederlage: Innsbruck bleibt Dornbirns Angstgegner

Der FC Dornbirn muss sich auch im 6. Aufeinandertreffen mit Wacker Innsbruck geschlagen geben.

Für den FC Dornbirn ging es heute zu Hause gegen Wacker Innsbruck weiter. Gegen die Tiroler gab es in den bisherigen fünf Duellen jeweils eine Niederlage, wobei kein einziger Treffer gelang. Und auch das heutige Spiel begann alles andere als gut - bereits in der 6. Minute sorgte Zaizen für das frühe 0:1 der Gäste. In weiterer Folge entwickelte sich bei schwierigen Verhältnissen ein offenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Gegen Ende der ersten Halbzeit waren die Rothosen deutlich näher am nächsten Treffer - in der 43. Minute verhinderten nur Wacker-Keeper Knaller und die Latte den Ausgleich.