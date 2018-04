Zuckerberg: Wenden EU-Datenschutzregeln nicht global an

Facebook verzichtet trotz des Skandals um den Missbrauch von 50 Millionen Kundendaten auf die weltweite Anwendung der strengeren EU-Regeln. Es sei nicht vorgesehen, die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung auch im Rest der Welt umzusetzen, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag im Gespräch mit der Presse.

Zugleich kündigte er an, personenbezogene Daten auch außerhalb der EU besser sichern zu wollen: “Wir legen immer noch die Details fest.” Damit läuft es darauf hinaus, dass die europäischen Nutzer des weltgrößten Internet-Netzwerkes mit insgesamt mehr als zwei Milliarden Mitgliedern ab Ende Mai eine bessere Handhabe über ihre Daten als alle anderen haben. Andere Techkonzerne wie Apple gehen einen anderen Weg und wollen ihren Kunden in den USA und in anderen Regionen den gleichen Schutz gewähren wie den Europäern.