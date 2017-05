Wird Sebastian Kurz der neue ÖVP-Chef?

In der Partei wird damit gerechnet, dass nun Sebastian Kurz das Ruder als ÖVP-Obmann in die Hand nimmt. Scharfe Kritik übte Reinhold Mitterlehner bei seinem Rücktritt am Verhalten der eigenen Parteifreunde, ohne allerdings Namen zu nennen. “Ich bin kein Platzhalter, der auf Abruf, bis jemand Zeitpunkt, Struktur und Konditionen festlegt, hier agiert”, sagte er wohl in Anspielung auf Kurz, dessen Bedingungen für die Übernahme der ÖVP-Führung zuletzt medial kolportiert wurden.

Kern geht von Kurz aus

Bundeskanzler Christian Kern geht augenscheinlich von Kurz als nächstem starken Mann an der ÖVP-Spitze aus. Er streckte der ÖVP und ihrem mutmaßlich künftigen Chef Sebastian Kurz die Hand aus: “Es macht Sinn, dieses mehr als kommende Jahr zu nützen, um die notwendigen Veränderungen in diesem Land herbeizuführen. Ich biete daher der ÖVP und Sebastian Kurz eine Reformpartnerschaft für Österreich an.”

Von Kurz selbst lag bis Mittwochnachmittag noch keine Stellungnahme vor. Der 30-Jährige hatte in den vergangenen Monaten stets versucht, sich aus der medialen Obmann-Debatte herauszuhalten und soll sich auch intern ziemlich geziert haben, den Laden im derzeitigen Zustand zu übernehmen.

(APA)