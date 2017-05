Wer ist der beste Bundeskanzler für Österreich?

Mit Sebastian Kurz hat die ÖVP nach einer langen Durststrecke wieder die Chance auf die Nummer 1 Position in Österreich. Der neue ÖVP-Chef liefert sich, verschiedenen Umfragen zufolge, ein Rennen mit Christian Kern und HC Strache. Sebastian Kurz kann jedoch beide Politiker auf Respektabstand halten.

Bis zur Wahl am 15. Oktober können sich diese Verhältnisse natürlich noch verschieben. Laut einer OGM-Umfrage für den Kurier liegt die ÖVP bei 31 Prozent, die SPÖ bei 28 und die FPÖ bei 26. Die Grünen kratzen mit 9 Prozent an der Zweistelligkeit, die NEOS kämpfen der Umfrage zufolge mit 4 Prozent an der Existenz.

