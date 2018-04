Weltsensation: Erste Bier-Zapfanlage in Vorarlberger Bergmassiv installiert

Die Brauerei Fohrenburg konnte jetzt den Traum aller Bergliebhaber erfüllen. Als erste Brauerei weltweit hat es Fohrenburger geschafft, eine Bier-Zapfanlage in einen Klettersteig zu integrieren.

Beim Via Kessi Klettersteig in Götzis wurde von der Brauerei Fohrenburg die erste Bier-Zapfanlage installiert. Sportler können jetzt bei atemberaubenden Ausblick ein kühles Bier in luftiger Höhe genießen.