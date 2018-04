"Weil sie cool ist": So denken Fans über ihre Youtube-Stars

Dornbirn - Am Freitagvormittag fanden sich zahlreiche Jugendliche in der Jungen Halle der "Schau" ein, um ihre Youtube-Stars zu treffen. Dzeni, Celina Blogsta und Nathalie Céline waren vor Ort und versorgten ihre Fans mit Autogrammen.

Der Duft von Popcorn und türkischen Spezialitäten liegt in der Luft. Der Bass bringt die Luft zum Schwingen und eine jugendliche Tanzgruppe heizt das Publikum an. Es ist soweit. Die junge Halle der “Schau!” hat wieder ihre Pforten geöffnet und lockt Jung und Alt nach Dornbirn. Mit dabei waren am Freitagvormittag drei Youtube-Stars, die sich auf der Bühne den Fragen des Moderators stellten.