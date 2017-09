Diese Männer kämpfen am 13. Oktober um den Mister-Titel!

Dürfen wir vorstellen? Das sind acht der neun heurigen Mister-Kandidaten, die am 13. Oktober in der Otten Gravour ihr Bestes geben werden, um den Mister-Gürtel überreicht zu bekommen. Einer der gesetzten Jungs war am Tag des Foto-Shootings leider durch einen Unfall verhindert. Ismail Öztürk, genannt „Isi Fox“ wird ebenfalls mit am Start sein und in einer der kommenden Ausgaben vorgestellt.

Super Truppe

Beim ersten offiziellen Fototermin durften sich die Auserwählten schon in Szene setzen und „Mister-Luft“ schnuppern. Auch das erste Choreografie-Training ging bereits über die Bühne – die Truppe versteht sich glänzend und der Spaß kam auf jeden Fall nicht zu kurz. In den kommenden Wochen werden sie noch vieles zusammen erleben, wie ein Bodycross-Training und einen Tag im Waldseilgarten Damüls. Wer seinen Favoriten schon gefunden hat, sollte sich Tickets sichern, um ihn beim großen Abend im Oktober gebührend anfeuern zu können!

Auf die Kandidaten warten tolle Preise

Der Mister Vorarlberg 2017 wird mit einer Suzuki SV 650 im Wert von 6990 Euro von Zweirad Loitz nach Hause fahren. Auch der Vize-Mister wird sich freuen – er bekommt einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro von High Life Reisen. Der Drittplatzierte bekommt einen neuen „Anstrich“ mit dem „Pimp my Room“-Gutschein im Wert von 600 Euro von Palaoro. Auch die restlichen Kandidaten werden einige Goodies erhalten!

Info

Misterwahl 2017 am 13. Oktober, ab 19 Uhr in der Otten Gravour Hohenems

Tickets: Stehplatz: 22,50 Euro; VIP: 65 Euro (exkl. VVK-Gebühren) erhältlich unter www.laendleticket.com

Unter allen Zuschauern werden Fohren-Packages und ein EScooter von SNE EMobility verlost!

