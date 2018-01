Wanderunfall in Vorarlberg: Gemeindearbeiter heute vor Gericht

Bludenz - Verantwortung von zwei Bauhofmitarbeitern und Gemeinde wird heute am Bezirksgericht Bludenz geprüft.



Am Bezirksgericht Bludenz müssen sich heute jene zwei Bauhofmitarbeiter verantworten, die für die Wegeerhaltung im Bereich Silbertal zuständig waren. Im Oktober 2016 stürzte eine 14-jährige Schülerin ab, als sie mit ihrer Familie wandern war. Das Mädchen der vierköpfigen Familie stürzte 18 Meter in die Tiefe, als sie sich an ein Holzgeländer anlehnte, sie verstarb wenig später.