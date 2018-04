Das Feuer brach in der Nacht auf Samstag aus.

Das Feuer brach in der Nacht auf Samstag aus. ©VOL.AT/Rebekka Madlener

Großeinsatz der Feuerwehren: Waldbrand in Hohenems

Ein Waldbrand in Hohenems hielt Freitagnacht die Vorarlberger Feuerwehren in Atem. Die Wehren aus ganz Vorarlberg waren in Hohenems im Einsatz.

Am Freitagabend gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Hohenems zu eine Waldbrand bei Schuttannen gerufen. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um einen massiven Waldbrand handelt mit Meter hohen Flammen. Das steile Gelände sorgte für einen besonders schwierigen Einsatz. Um die betroffene Fläche besser einzuschätzen, wurde das Gebiet mit einer Drohne der Feuerwehr Bregenz abgeflogen. Am Samstagmorgen wird ein Hubschrauber zum Löscheinsatz hinzugezogen.