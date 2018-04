Vorschau auf die Badesaison in Vorarlberg: Das erwartet die Badegäste im Freibad

Teil 1: Nach dem kalten Winter steht der Sommer kurz vor der Tür. Mit ihm auch die Badesaison. VOL.AT hat in Bludenz, Bregenz, Hohenems und Frastanz nachgefragt, worauf sich die Badegäste diese Saison freuen dürfen.

1. Val Blu Bludenz

Val Blu

Nach fast 2 Jahren Sanierungsarbeiten soll das Val Blu in Bludenz am 17. Mai nun seine Pforten wieder öffnen. Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf ca. 9,55 Millionen Euro. Dafür erwartet die Badegäste ein Erlebnis besonderer Art. Für die Saisonkarte gibt es 15 Prozent Rabatt, wenn sie vor der Eröffnung gekauft wird.

2. Strandbad Bregenz

Insgesamt investierte das Strandbad Bregenz heuer ca. 200.000 Euro in Sanierungsarbeiten. Unter anderem wurde der Holzsteg und die Breitenrutsche saniert. Die Beschattung des Kinderspielplatzes wurde ebenfalls neu konzipiert. Am 10. Mai öffnet das wunderschön am Bodensee gelegene Strandbad Bregenz seine Pforten. Die Saisonkarte kostet für Erwachsene 82 Euro, für Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2003) 32,50 Euro und für Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 1999) 47 Euro. Wer vor der Eröffnung zuschlägt, bekommt 10 Prozent Rabatt auf die Saisonkarte.