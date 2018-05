Vorarlberger Landtag änderte Landes-Volksabstimmungsgesetz

Lustenau - Der Vorarlberger Landtag hat am Mittwoch den Weg für die Absage der in Lustenau angesetzten Volksabstimmung über die mittlerweile abgeblasene Ansiedlung des Möbelhändlers Ikea frei gemacht.

Einig waren sich die Fraktionen über die Sachlage: Ikea kündigte nicht nur an, das Projekt in Lustenau nicht weiterverfolgen zu wollen, sondern trat auch vom Kaufvertrag mit der Gemeinde zurück. Die Lustenauer Gemeindevertretung ihrerseits verabschiedete am 2. Mai einstimmig die Vertragsauflösung. Damit war eine Ansiedlung von Ikea in Österreichs einwohnerstärkster Marktgemeinde endgültig vom Tisch. Auch die Bürgerinitiative “Lebenswertes Lustenau”, die die Volksabstimmung mit rund 3.200 Unterstützungserklärungen eingeleitet hatte, sah keine Notwendigkeit mehr, die Abstimmung durchzuführen.