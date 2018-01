Vorarlberger Eurospar-Markt in Frastanz steht ohne Widmung da

Der VfGH hebt Teile des Flächenwidmungsplanes und des Gesamtbebauungsplanes für den Eurospar Frastanz als gesetzwidrig auf - jetzt braucht es ein komplett neues Bauverfahren.

Rund um den seit Beginn der Bauarbeiten von Rechtsstreitigkeiten begleiteten Eurospar-Markt in Frastanz hat der Verfassungsgerichtshof jetzt eine Entscheidung getroffen. So hat der VfGH Teile des entsprechenden Flächenwidmungsplanes sowie den Gesamtbebauungsplan 2012 der Marktgemeinde Frastanz in der Nachbarschaft der Brauerei Frastanzer am 1. Dezember 2017 als gesetzwidrig aufgehoben. Die entsprechende Entscheidung wurde sowohl beim VfGH als auch im Vorarlberger Landesgesetzblatt vom 4. Jänner 2018 veröffentlicht.