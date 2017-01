Vorarlberger Agentur entwarf neue “Stickermania” für SPAR

Statt einem klassischen Sticker-Sammelbuch entwickelte go biq eine Abenteuergeschichte, die Kinder zum Lesen, Sammeln, Kleben und Tauschen motivieren soll. In Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team von SPAR Österreich, zwei Museumspädagogen der inatura und einem Illustrator aus Hamburg entstand ein pädagogisch wertvoller Sammelspaß, der den Kindern auf lustige Art und Weise Wissen über den Kontinent Südamerika näherbringt.

Neben den Sticker-Spezialeffekten sorgen Rätselsticker und Suchbilder für mehr Interaktion. “Ein spannender kreativer Prozess, Leidenschaft sowie ein perfektes Zusammenspiel aller Beteiligten führten zu einem Ergebnis auf das wir sehr stolz sind”, so Sergej Kreibich, CEO von go biq.

Ein Reisetagebuch voller Eindrücke

In der neuen Stickermania, die momentan seit 2. Jänner österreichweit verfügbar ist, machen sich die zwei Helden Oskar und Bo auf die Suche nach dem verlorenen Inkaschatz und lernen dabei viel Wissenswertes über den südamerikanischen Kontinent. Niedliche und auch gefährliche Tiere, faszinierende Pflanzen, interessante Menschen und fremde Kulturen – all diese Eindrücke sammelt Oskar in seinem Reisetagebuch. Oskars Fotos können die Kinder sammeln und in Form von Stickern ins Album kleben.

Auf der Webseite www.stickermania.at haben Sammelbegeisterte die Möglichkeit herauszufinden, wo sich die nächsten Tauschbörsen befinden, können den TV-Spot mit Mirjam Weichselbraun ansehen oder ihr gelerntes Wissen in “Bo‘s Quizmania” testen.

Made in Vorarlberg

Das Team der Vorarlberger Agentur go biq war für die komplette Konzeption, Umsetzung und Produktion der Stickermania 2017 “Die Suche nach dem verlorenen Inkaschatz” verantwortlich.

