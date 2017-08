Vorarlberg: Zweijähriges Kind tot im Fahrzeuginneren gefunden

Eine 17-jährige Oberländerin ließ ihr Kind im Auto zurück. - © APA; AP

Unter tragischen Umständen ist am Dienstag in einer Gemeinde im Bezirk Bludenz ein Kleinkind ums Leben gekommen. Das zweijährige Kind wurde tot im Auto gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden dürfte das Kleinkind am Hitzetod gestorben sein.