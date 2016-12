Vorarlberg – Schwerer Unfall in Egg: 30-Jähriger durchbricht mit Pkw Brückengeländer

Ein 30-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Sonntag gegen 08.00 Uhr von Müselbach kommend in Richtung Egg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor er dabei auf der Brücke in der Parzelle “Tuppen”, kurz vor der Ortseinfahrt, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, und durchschlug in Folge mit seinem Pkw das Brückengeländer. Er stürzte daraufhin 15 Meter im freien Fall ab, ehe er an einer Böschung zum Stillstand kam. Durch die Aufprallwucht wurde der Motor aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der Mann konnte sich aus eigener Kraft befreien und die Böschung hochklettern. Lenker vorbeifahrender Pkw, die auf das Unfallgeschehen aufmerksam wurden, alarmierten die Einsatzkräfte. Er wurde noch am Unfallort vom Notarzt und der Rettung erstversorgt und durch den Rettungshubschrauber des ÖAMTC ins Spital geflogen. Für die Bergung des Fahrzeugwracks und die Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle war die Feuerwehr Egg mit drei Fahrzeugen – darunter auch ein Bergekran – und zirka 20 Mann im Einsatz.