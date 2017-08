Vorarlberg: Schwerer Motorradunfall in Batschuns

Ein 56-jähriger Mann aus Nenzing war gegen 18.30 Uhr mti seinem Motorrad auf der L51 in Richtung Rankweil unterwegs, zur selben Zeit fuhr ein 43-Jähriger aus München ebenfalls mit dem Motorrad in Richtung Laterns. Im Schwarze-Rüfe-Tunnel geriet der Münchner mit seinem Motorrad über die Sperrlinie auf die talwärts führende Straße. Dort kam es zur Streifkollision, beide Motorradfahrer stürzten in weiterer Folge.

Erheblicher Sachschaden

Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 56-Jährige wurde mit der Rettung ins KH Dornbirn gebracht, der Münchner musste mit dem Hubschrauber C8 ins LKH Feldkirch geflogen werden. An beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Zwischenwasser war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. (red)