Vorarlberg: Schelte für Kurz und Strache aus dem Westen

Die beiden schwarzen Arbeiterkammer-Präsidenten, Hubert Hämmerle aus Vorarlberg und Erwin Zangerl aus Tirol, haben am Mittwoch nach den von der Regierung ventilierten, angeblichen Privilegien der Sozialversicherungen mit einer heftigen Schelte für die Regierungsspitze reagiert.

“Schlimmer geht’s wohl nimmer”, stellten die beiden in einer Aussendung fest. Und schoben gleich die Frage nach: “Oder wird’s gar noch tiefer?”. Zudem empfahlen sie den Verantwortlichen der Sozialversicherungen , sich gegen die falschen Behauptungen der Regierungsspitze “energisch” zu wehren – “notfalls gerichtlich”.

Neiddebatte um falsche Behauptungen

“Jetzt zeigt sich, was sich Kurz (Bundeskanzler Sebastian, Anm.) und (Vizekanzler Heinz-Christian, Anm.) Strache unter einem neuen Regierungsstil in unserem Land vorstellen”, so die AK-Präsidenten. Die Regierungsspitze versuche mit “einer Neiddebatte sondergleichen, mit falschen Behauptungen und künstlicher Skandalisierung” die “sozial- und gesundheitspolitischen Grundfesten unseres Staates” zu zerschlagen. Dies sei Politik der “miesesten Art” und lasse “weitere Scheußlichkeiten” gegen andere missliebige Einrichtungen befürchten.