Vorarlberg: Reaktionen auf das Seestadt-Aus

Das Seestadt-Projekt ist Geschichte. Wie geht es jetzt weiter? - © VN/Hartinger

Paukenschlag in der Landeshauptstadt! Auf einer Pressekonferenz am Freitag Vormittag verkündeten die Teilhaber das Aus für das Projekt “Seestadt”. Unerwartete Mehrkosten würden verhindern, das Projekt wirtschaftlich zu betreiben, begründeten Bernhard Ölz (Vorstand PRISMA), Guntram Drexel (Geschäftsführer JDL) und Marcus Wild (CEO SES) ihre Entscheidung. VOL.AT hat erste Reaktionen bei Politik und Bevölkerung in Vorarlberg abgefragt.