Vorarlberg: Polizei jagt Rheinbähnle-Saboteure

Mäder - Inzwischen sind drei Tage vergangen, doch „Rheinbähnle“-Betriebsleiter Claude Baltes ist noch immer fassungslos. Bislang unbekannte Vandalen hatten am Samstag eine Garnitur der Museumsbahn in Mäder zum Entgleisen gebracht. „Das war eine gezielte, kriminelle Aktion und ein grober Eingriff in den Eisenbahnverkehr“, ist sich Baltes sicher.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, wie eine Polizeibeamtin am Montag auf VN-Anfrage mitteilte. Mit der Museumsbahn hätte am Samstag gegen 14 Uhr vom Steinbruch in Koblach-Mäder eine Probefahrt ohne Passagiere unternommen werden sollen, als das Bähnle plötzlich entgleiste. Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings wäre als Nächstes eine Bähnlefahrt mit einer Gruppe Kinder auf dem Programm gestanden.

Als nächstes wäre eine Fahrt mit Kindern geplant gewesen. ©Polizei

Mutwillige Aktion Die Ermittler fanden schnell heraus, wie die Täter zu Werk gegangen waren. Sie hatten eine Weichenklammer entfernt und die Weiche verstellt. Da diese in der Erde vergraben und mit Schrauben gesichert ist, gehen sowohl Betriebsleiter Baltes als auch die Polizei von einer mutwilligen Aktion aus.