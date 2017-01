Vorarlberg: Pkw kracht in Egg in ein Haus

Zwei Personen wurden in der Nacht zu Donnerstag bei einem Unfall in Egg im Bregenzerwald verletzt. Ein Pkw mit vier Insassen war gegen 1.30 Uhr von der Straße abgekommen und an eine Hauswand geprallt.

Der 22-jährige Fahrer des Pkw dürfte bei nasser und eisiger Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen sein, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und im Bereich “Mühle” beim Feuerwehrhaus zunächst gegen ein Gartenhaus und in Folge dessen an die Ecke eines Wohnhauses prallte. Zwei Verletzte Der Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer auf der Rückbank mussten von der Feuerwehr mit der Bergeschere befreit werden und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Auskunft der Landespolizeidirektion wurde der 22-Jährige schwer, sein Beifahrer leicht verletzt. Zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden, am Haus entstand erheblicher Sachschaden. (red) Zurück zur STARTSEITE Egg: Pkw fährt in Haus Leserreporter Bild an VOL.AT schicken