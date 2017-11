Vorarlberg: Landesregierung winkt Ikea in Lustenau durch

In der jüngsten Sitzung der Landesregierung wurde ein Landesraumplan für den Bau eines Ablegers des Möbelgiganten Ikea in Lustenau beschlossen. Wie die VN berichten, beginnt laut Bürgermeister Fischer (ÖVP) nun die konkrete Planung.

Herzeigbare Pläne bereits 2018?

Fischer will sowohl den Beschluss als auch die weitere Vorgangsweise bei der Sitzung des Planungssausschusses im Rathaus in der nächsten Woche thematisieren. Darüber hinaus werde man nun einen Gesprächstermin mit Ikea suchen. „Jetzt kann die konkrete Entwicklung und Planung des Projekts in Angriff genommen werden“, erklärte er. Der Gemeindechef geht davon aus, dass bereits nächstes Jahr herzeigbare Pläne auf dem Tisch liegen werden.