Vorarlberg: Land stellt 2,65 Mio. Euro für Beschäftigungsprojekte

Landesregierung bewilligt zur Fortsetzung von bewährten Beschäftigungsprojekten rund 2,65 Millionen Euro.

Damit fünf bewährte Beschäftigungsprojekte weiter fortgeführt werden können, hat die Landesregierung in ihrer jüngsten Sitzung rund 2,65 Millionen Euro bereitgestellt, geben Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftsreferent Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser bekannt. “Mit den Beiträgen werden befristete Dienstverhältnisse finanziert, die es beschäftigungslosen Menschen erleichtern, am regulären Arbeitsmarkt Tritt zu fassen”, erläutern Wallner und Rüdisser die Intention hinter den Angeboten.

240 Arbeitsplätze

Im Rahmen der fünf Beschäftigungsprojekte stehen beinahe 240 Vollzeitarbeitsplätze bereit, die in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice besetzt werden. Von diesen Projekten können rund 700 von Arbeitslosigkeit Betroffene profitieren, indem sie aktive Hilfestellung am Weg zurück in ein geregeltes Arbeitsleben erfahren. Die jetzt genehmigten Fördermittel gehen an die Projekte Dornbirner Jugendwerkstätten, carla JobStart, Kaplan Bonetti, AQUA Mühle und Integra.