Vorarlberg: Exhibitionist verfolgt Frauen in Bregenz

Die Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren waren in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Regionalzug von Hohenems nach Bregenz unterwegs. Kurz vor der Ankunft in Bregenz bemerkten sie einen etwa 20- bis 30-jährigen Mann der bei geöffnetem Reißverschluss sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die beiden Frauen in Bregenz aus dem Zug stiegen und Richtung Innenstadt liefen, verfolgte sie der Mann und onanierte dabei erneut.

Fälle häufen sich

Die Frauen verständigten unverzüglich die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos. Da es in letzter Zeit vermehrt zu solchen Vorfällen gekommen ist, bittet die Polizei Zeugen der Vorfälle sich bei der Polizeiinspektion Bregenz (+43 (0) 59 133 8120) oder nächsten Polizeidienststelle zu melden.

(red)