Vorarlberg: Bürgermeister in Schwarzenberg tritt zurück

“Auf Grund von intensiver Überlegungen bin ich zum Entschluss gekommen, das Bürgermeisteramt aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen. Nach einer längeren Auszeit im Herbst 2016 musste ich mir in den letzten Wochen eingestehen, dass ich das Amt nicht mit dem von mir gewünschten Einsatz ausführen kann”, so Berchtold in einer Aussendung.

Bis zur gesetzlich zwingenden Neuwahl übernimmt Vizebürgermeister Markus Flatz. “Die Entscheidung von Armin kam für uns sehr überraschend – ich kann seinen Entschluss aber gut verstehen.” Berchtold wurde per Direktwahl gewählt, weshalb eine Neuwahl gesetzlich notwendig ist. Der genaue Termin wird von der Landesregierung festgelegt. (red)