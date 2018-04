Vorarlberg: Arztprozess wird fortgesetzt

Psychiater spricht von wahnhafter Störung oder krimineller Absicht.

Was bei dem heute 69-jährigen Mediziner, der Kochsalzlösung als heilende Medizin verkaufte, die Triebfeder war, obliegt der Beweiswürdigung des Gerichtes. Klar scheint, dass der Mann sich immer schon trotz seines fundierten medizinischen Wissens für Esoterik und Mystisches interessierte und tief religiös auch an übernatürliche Dinge glaubte.

Selbst ein Vorarlberger Apotheker setzte Hoffnung in das Produkt „Powerlight“. Seine Frau war an einer seltenen, schweren Krebsform erkrankt. Das Ehepaar versuchte alles, reiste sogar immer wieder in die USA, wo andere Therapien angeboten wurden. Zuhause wollte der Apotheker seiner Frau „etwas Zeit“ verschaffen, in der Hoffnung auf medizinischen Fortschritt. Doch auch hier verlor die Patientin den Kampf, trotz vom Angeklagten hoch angepriesenen Ampullen.