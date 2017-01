VOL.AT und die Silvretta Montafon suchen die besten Freerider in Vorarlberg

VOL.AT und die Silvretta Montafon suchen die besten Hobby-Freerider in Vorarlberg: Du hast die Chance auf eine Wild Card für den Freeride-Contest 2*Open Faces Juniors.

Mit den Pros vom Camp zum Contest

Bild: Fabio Studer.

Damit Du für den Contest perfekt vorbereitet bist, laden die Silvretta Montafon und VOL.AT dich zu einem eintägigen Freeride-Camp mit Fabio Studer und Thomas Feurstein ein. Die beiden FWT-Rider nehmen dich unter ihre Fittiche und geben dir Tipps, damit du beim 2*Open Faces Juniors Contest am 18. Februar 2017 in der Silvretta Montafon bestens vorbereitet an den Start gehen kannst!

So kannst Du dich bewerben

Bild: Thomas Feurstein in Aktion

Wir möchten deine Freeride-Skills beim Ski- oder Snowboardfahren im Powder sehen! Ab sofort (Einsendeschluss ist am 8. Februar 2017) kannst du uns deine Bilder und Videos per WhatsApp, Facebook, Mail oder einfach einen Youtube-/Vimeo-Link an redaktion@vol.at senden.

Eine Expertenjury, unter anderen mit Fabio Studer und Thomas Feurstein, wird dann die besten Talente auswählen. Außerdem können deine Freunde und Fans auf VOL.AT für dich abstimmen, was zusätzlich als eine Jurystimme zählt. Bist du eine/r der Außerwählten, lädt dich die Silvretta Montafon zum Vorbereitungscamp ein, übernimmt die Lizenzgebühr für die FWQ Registration, zahlt dein Startgeld beim 2*Open Faces Juniors Contest und gibt dir ein dickes Goodie Bag inklusive Ticket für die Warren Miller Film Tour am 16. Februar in Schruns mit auf den Weg.

Los geht’s

Alle Infos im Überblick

• 18. Januar bis 08. Februar: Bewerbung mit Foto/Video

• 16. Februar: Freeride-Camp mit Studer & Feurstein

• 16. Februar: Warren Miller Film Tour in Schruns

• 18. Februar: 2*Open Faces Juniors Contest Silvretta Montafon

• 25. Februar: 3* Open Faces Silvretta Montafon