Victoria Swarovski hat sich getraut

Victoria Swarovski hat am Samstag offenbar Langzeitfreund Werner Mürz still und heimlich in Tirol geheiratet. Im Kitzbüheler Rathaus sollen sich die beiden das Jawort gegeben haben, berichteten mehrere Online-Portale. Als Indiz kann auch gewertet werden, dass die Kristallerbin am Sonntag auf Instagram ein Foto eines Hochzeitsstraußes aus weißen Rosen mit der Kitzbüheler-Gams postete.

Zur Person:

Victoria Swarovski ist die Tochter von Alexandra und Paul Swarovski. Die 23-Jährige ist Pop-Sängerin und steuerte für den Film “Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte” den Titelsong “There’s a Place for Us” bei. Zudem war sie neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell Jury-Mitglied der RTL-Castingshow “Das Supertalent” und gewann 2016 die neunte Staffel der Tanzshow “Let’s Dance”.