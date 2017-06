Veit Dengler verlässt die NZZ-Mediengruppe.

“Der Verwaltungsrat hat 2013 gemeinsam mit Dengler und der Unternehmensleitung eine neue strategische Ausrichtung erarbeitet. Alle sind sich einig, dass der strategische Fokus auf Publizistik weiterhin richtig ist. Verwaltungsrat und CEO sind aber unterschiedlicher Auffassung darüber, wie die Strategie in der nächsten Phase umzusetzen ist. Vor diesem Hintergrund sind sie zum Schluss gelangt, dass eine andere Person diese Aufgabe übernehmen soll”, hieß es am Mittwoch aus dem Verlagshaus in Züricher Falkestraße.

“Veit Dengler hat das Unternehmen erfolgreich auf die digitale Welt ausgerichtet, Prozesse und Führungsstruktur modernisiert und die richtigen Talente an Bord geholt – die Unternehmensleitung und alle Bereiche sind stark aufgestellt. Gleichzeitig hat er die Druckaktivitäten verschlankt und die Regionalmedien unter eine einheitliche Leitung gestellt. Diese Maßnahmen haben sich zunehmend positiv in den unternehmerischen Kennzahlen niedergeschlagen. Nun geht es darum, die angestoßenen Innovationsprojekte zu realisieren und weiterzuentwickeln”, erklärte Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod. Die Suche nach einer geeigneten Person für die nächste Phase der Strategieumsetzung habe man eingeleitet.

It was a great journey and I am proud of what we have achieved. Thanks to the amazing group of people that make up the @NZZ-Mediengruppe