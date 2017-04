Van der Bellens Kopftuch-Sager schlägt auch im Ausland Wellen

Zum Thema Islamfeindlichkeit sagte der Bundespräsident bei einer Diskussion in der Wiener Vertretung der EU-Kommission: “Wenn das so weitergeht (…) bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen, alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun.” Das Statement war am Dienstagabend im Rahmen der Sendung “ORF Report” ausgestrahlt worden.



Die Aussage sorgte für heftige Kritik in den sozialen Medien und von der FPÖ. Van der Bellen selber relativierte seine Worte auf Facebook. Die Aussage habe der “Stigmatisierung von Frauen mit Kopftuch” entgegenwirken sollen.

Für Wirbel sorgten die Worte des Bundespräsidenten aber nicht nur in der heimischen Presse, sondern auch in Deutschland und der Schweiz. Die Presse-Reaktionen aus den Nachbarländern gibt es in unserer Bilderserie.

(Red.)