UNO-Generalsekretär Guterres will Frieden an erste Stelle setzen

An seinem ersten Tag als UNO-Generalsekretär laste “eine Frage schwer auf meinem Herzen”, so Guterres: “Wie können wir den Millionen von Menschen helfen, die in Konflikten gefangen sind und massiv unter Kriegen leiden, bei denen kein Ende in Sicht ist?” Niemand gewinne diese Kriege. “Alle verlieren. Billionen von Dollar werden ausgegeben, um Gesellschaften und Wirtschaften zu zerstören, ein Kreislauf von Misstrauen und Furcht wird geschürt, der mehrere Generationen überdauern kann.” Ganze Regionen würden destabilisiert. Und er sprach auch “die neue Gefahr des globalen Terrorismus” an.

Alle sollen mithelfen

Alle sollten mithelfen, Differenzen zu überwinden, forderte Guterres: “Von Solidarität und Mitgefühl in unserem täglichen Leben, zu Dialog und Respekt über politische Grenzen hinweg… Vom Waffenstillstand auf dem Schlachtfeld, zum Kompromiss am Verhandlungstisch um politische Lösungen zu erreichen… Der Frieden muss unser Ziel und unser Leitfaden sein.”

(APA)