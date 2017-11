Übergabe von Patienten wurde standardisiert

Um mögliche Fehler zu vermeiden, hat das Rote Kreuz gemeinsam mit den Vorarlberger Landeskrankenhäusern die Übergabe von Patienten neu geregelt.

Das Rote Kreuz Vorarlberg übergibt im Rettungsdienst über 35.000 Patienten jährlich an das Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Diese Übergabe erfordert eine präzise und rasche Weitergabe von Informationen über die Patienten. Um hier mögliche Fehler zu vermeiden, hat das Rote Kreuz gemeinsam mit den Vorarlberger Landeskrankenhäusern die Übergabe von Patienten neu geregelt – in Form der „Standardisierten Patientenübergabe“. Dadurch gebe es bei kritischen Übergaben, etwa bei Zeitdruck oder erhöhtem Patientenaufkommen, keine Kommunikationsprobleme mehr, so die Verantwortlichen.

Rettungssanitäter und Pflegepersonal treffen immer dann aufeinander, wenn die vom Roten Kreuz transportierten Patienten an die Krankenhäuser übergeben werden. Zeitdruck, erhöhtes Patientenaufkommen oder Stress im Nachtdienst sind Faktoren, die dabei zu Kommunikationsproblemen führen können. Um das zu verhindern und eine kontinuierliche Betreuung der Patienten zu gewährleisten, hat das Vorarlberger Rote Kreuz ein zukunftsweisendes Projekt initiiert: die Standardisierung der Übergabe von Patienten an die Pflege in den Krankenhäusern.

„Am Einsatzort bekommen unsere Mitarbeiter viele Informationen zum Patienten, seinem Umfeld und seiner sozialen Lage. Wenn unsere Mitarbeiter dafür sensibilisiert sind, welche Informationen für die weitere Behandlung, Pflege und spätere Entlassung – neben den medizinisch relevanten Informationen – wichtig sind, dann können sie einerseits bereits gezielt nachfragen und andererseits bei der Übergabe dem Krankenhaus-Personal diese Informationen gezielt weiterleiten“, erklärt Dir. Roland Gozzi, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Vorarlberg, die Idee hinter dem Projekt.

“Die richtigen Informationen sind bei jeder Entscheidung ausschlaggebend, so besonders auch, wenn es um die Behandlung von Patienten geht. Deshalb bedeutet eine Standardisierung der Kommunikation zwischen den Sanitätern und den Mitarbeitern der Pflege in doppelter Hinsicht eine enorme Verbesserung: Von den Informationen profitieren einerseits Arzt und Pflege im Krankenhaus für ihre Entscheidung, was zu tun ist – und in weiterer Folge dann auch der Patient selbst, weil im Vorfeld alles Notwendige geklärt worden ist. Wir freuen uns, dass unsere engagierten LKH-Mitarbeiter hier Teil in der Ausarbeitung dieses wichtigen Qualitätsprojektes des Roten Kreuzes sind”, bedankte sich Dr. Gerald Fleisch, Geschäftsführung der Vlbg. Krankenhaus-Betriebsgesellschaft, für die gute Kooperation mit dem Roten Kreuz.

Neues Übergabegespräch: „SMS-Briefing“

Andreas Enne, MA, Leiter des Rotkreuz-Bildungscenters und Projektleiter, trat an die Krankenhäuser des Landes mit der Idee heran, die Patientenübergabe zu standardisieren und stieß damit sofort auf großes Interesse. „Eine Umfrage unter Rettungssanitätern und Krankenhaus-Pflegern hatte ergeben, dass sich die Beteiligten einen wertschätzenden Informationsaustausch über die Patienten wünschen, der keine Fragen offen lässt“, erklärt Herr Enne.

Das Projektteam, bestehend aus Mitarbeitern des Roten Kreuzes und Pflegerinnen und Pflegern der Landeskrankenhäuser, erarbeitete aus den Umfrageergebnissen das so genannte „SMS-Briefing“, bei dem die Standard-Informationen mündlich ausgetauscht werden:

• Wie war die Situation vor Ort – bezüglich Unfallhergang, Erstbefund und Symptomen?

• Welche Maßnahmen wurden gesetzt, und hat sich während des Transports etwas verändert?

• Ein wichtiger Punkt im SMS-Briefing ist außerdem die Sozialanamnese: Gibt es eine Bezugsperson? Wer ist informiert? Wer kommt ins Krankenhaus oder ist bereits jemand dort?

Zusätzlich zur mündlichen Patientenübergabe gibt es weiterhin ein schriftliches Einsatzprotokoll des Roten Kreuzes, das an die Ambulanzen im Krankenhaus übergeben wird.

Unterstützt wird dieses neue Übergabegespräch durch hilfreiche Info-Karten mit entsprechenden Fragen. „Ziel ist es, dass jene Pflegekräfte, welche die Patienten übernehmen, die notwendigen Informationen erfahren – und nur das Wesentliche und Wichtigste weitergegeben wird“, erklärt Elke Kovatsch, MSc, Bereichsleiterin Pflege LKH Rankweil und Projektpartnerin der ersten Stunde seitens der LKH.

Pilotabteilung am LKH Bregenz seit Jahresbeginn

In der Ambulanz für Erstversorgung am LKH Bregenz läuft die Standardisierte Patientenübergabe bereits seit Anfang 2017 als Testphase. Ambulanz-Mitarbeiter berichten: „Seit der Einführung der standardisierten Patientenübergabe ist die Information während der Übergabe der Patienten, was z.B. die Vitalwerte, Schmerzen, Probleme oder den notwendigen sozialen Hintergrund des Patienten anbelangt, wesentlich besser geworden. Diese neue Form der Übergabe hilft uns, sowie auch den Rettungssanitätern, da wir einen kompletten Überblick über notwendige Patienteninformationen erhalten. Auch die Kommunikationskultur hat sich insofern verbessert, dass wir uns durch das Briefing mehr Zeit für die genauen Informationen nehmen können.“

